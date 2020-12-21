В Минздраве рассказали о белорусских испытаниях российской вакцины от коронавируса

В Минздраве Беларуси рассказали об итогах белорусских испытаний российской вакцины от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Беларуси выдал регистрационное удостоверение на российскую вакцину «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак).

- Мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V, - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. - По имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было. Вакцина «Спутник V» может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Беларуси.

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Как испытывали вакцину в Беларуси

В Беларуси исследование вакцины «Спутник V» третьей фазы проводится на четырех клинических базах. В него были включены 100 участников. Участники исследования случайным образом были разделены на группы в соотношении 3 к 1, где первая группа получает вакцину, а вторая – плацебо. Вакцинация включает введение двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день между введениями. Каждый субъект участвует в испытании в течение примерно 180 после введения первой дозы исследуемого препарата /плацебо.

У добровольцев оценивается выработка антител. С помощью высокочувствительных тестов на антитела в сыворотках крови добровольцев (проводится анализ на антитела, которые нейтрализуют коронавирус), а также оценивается способность иммунных клеток добровольцев активироваться в ответ на S белок шипа коронавируса.

В Беларуси все 100 участников исследования третьей фазы получили первую вакцинацию, вторую вакцинацию прошли только 98 субъектов так как двух пациентов нашли ковид.

Наблюдение за участниками исследования продолжится в течение 180 дней (6 месяцев) после чего будет подготовлен финальный отчет.

Заявляется, что у вакцинированных людей вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ.