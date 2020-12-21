Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 декабря 2020 года: коронавирус подтвердился у 1 893 пациентов

Минздрав опубликовал свежую статистику по коронввирусу в Беларуси. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 21 декабря Минздрав Беларуси сообщает об 1 893 официально подтвержденных случаях заражения COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 175 тысяч 416 человек с положительным тестом на COVID-19. По состоянию на 21 декабря сообщается о том, что выздоровели 152 тысячи 930 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них за прошедшие сутки выписаны 1 тыс. 295 пациентов.

За минувшие сутки в специализированных лабораториях выполнено 16 тыс. 660 тестов. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн. 794 тыс. 812 тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Беларуси умерли еще девять человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

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