Пара украла в магазине два джемпера, а потом оказалось, что они еще и ходили на митинги. Что им теперь грозит?

Пара украла в магазине два джемпера, а потом оказалось, что они еще и ходили на митинги. Фото: СК РБ.

Об этом деле рассказали в Следственном комитете Беларуси. По данным следствия, вечером 8 декабря 26-летняя девушка и 28-летний мужчина зашли в один из минских магазинов и украли два джемпера, стоимостью более 270 рублей.

Воров удалось поймать. В ходе допроса мужчина пояснил следователям, что продал джемперы на рынке по низкой цене случайным людям.

Но это еще не конец: в СК обращают внимание, что фигуранты ранее судимы за кражи, а мужчина еще и за незаконный оборот запрещенных веществ. Кроме этого, они оба нигде не работают и привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Оказалось, что они еще и ходили на митинги. Фото: СК РБ.

Им предъявлено обвинение по второй части статьи 205 Уголовного кодекса – «Кража, совершенная группой лиц». По этой статье грозит до четырех лет тюрьмы.

- Применена мера пресечения в виде заключению под стражу, - сообщают в СК. Это значит, что если меру пресечения не изменят, пара будет сидеть в тюрьме минимум до суда. - Расследование уголовного дела продолжается.