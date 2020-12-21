В Витебске поймали педофила: возбудили 12 уголовных дел

Этого мужчину судили за совращение несовершеннолетних в России, он освободился, приехал в Витебск и принялся за то же самое. Фото: кадр из видео УВД.

Оперативники по противодействию торговле людьми областной милиции задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Ни одной из его жертв не исполнилось 16 лет. Всего потерпевшими признаны 12 детей в возрасте 14-15 лет.

-На мужчину вышли после того, как один из подростков рассказал милиционерам о необычной переписке с мужчиной в социальной сети. Общение имело явный сексуальный подтекст, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Оказалось, что мужчина знакомился с подростками в социальных сетях с апреля 2019 года. У него была целая сеть аккаунтов, с которых он общался с несовершеннолетними. До 2019 года мужчина отбывал наказание в России, в Костромской области. Он был осужден за половые сношения с несовершеннолетними.

В отношении мужчины возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в УВД. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних. Среди потерпевших - только мальчики.

-Оперативники продолжают работу по установлению иных противоправных фактов фигуранта, - рассказали в УВД.

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