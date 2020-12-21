«Обменяла на кастрюльки золотые серьги». Как в Бобруйске провели оценку посуды, которую втюхивали под видом известного бренда

Эти кастрюльки стоят от силы 229 рублей, а их втюхивали доверчивым людям намного дороэе. Фото: ГКСЭ.

В Бобруйске судэкспертам пришлось выяснять, сколько на самом деле стоят кастрюли. В милицию обратились несколько человек, которые купили посуду у коммивояжера. Продавец ходил по квартирам, утверждая, что продает посуду известного бренда с огромными скидками.

Так, один мужчина купил комплект «высококачественной» посуды за 400 рублей, но после ухода продавца рассмотрел ее повнимательнее и обнаружил, что к бренду, о котором шла речь, кастрюльки не имели никакого отношения.

Еще одна потерпевшая – женщина, мать которой купила такой же комплект. 89-летняя пенсионерка отдала за посуду, за которую просили 500 рублей, последние деньги – 145 рублей – и впридачу свои золотые серьги.

-В рамках проводимых проверок, сотрудники отделов милиции Первомайского и Ленинского районов УВД Бобруйского горисполкома, экспертам Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз были назначены судебные товароведческие экспертизы для определения стоимости наборов посуды, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская. - По результатам проведенных экспертиз в обоих случаях эксперт пришел к выводам, что первоначальная стоимость каждого набора посуды составляет не более 229 рублей.

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