В Дубровенском районе четверо незаконно застрелили лося

Ружье, из которого был сделан выстрел, зарегистрировано, но разрешения на добычу лося у мужчин не было. Фото: Следственный комитет.

Четверо мужчин попали в поле зрения правоохранительных органов за то, что незаконно добыли лося. Их поймал на месте преступления сотрудник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира – мужчины уже разделывали тушу животного.

Это произошло днем 19 декабря около деревни Ляховка Дубровенского района, сообщили в Следственном комитете. Лося застрелили из зарегистрированного охотничьего ружья, но разрешения на добычу животного у охотников не было.

Окружающей среде причинен ущерб, который составил 8100 рублей.

-Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначены баллистические экспертизы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся неотложные следственные действия, - рассказали в Следственном комитете.