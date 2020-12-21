В Барановичах безбилетница ударила контролера по голове

Безбилетница ударила контролера по голове.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Конфликт в автобусе произошел 18 декабря в Барановичах. Об этом рассказывает intex.press со ссылкой на УСК по Брестской области.
24-летняя жительница Барановичей ехала в автобусе без билета. В салон зашли контролеры. Когда одна из них подошла к пассажирке и попросила предъявить документы на проезд, та ударила контролера кулаком в голову.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание, которое может грозить женщине – пять лет лишения свободы.
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