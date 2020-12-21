В Беларуси могут построить вторую АЭС?

В Беларуси может появиться вторая АЭС. Фото: официальный сайт предприятия БелАЭС.

Министерство энергетики рассматривает возможность строительства в Беларуси еще одной АЭС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича БЕЛТА.

Органы государственного управления сейчас ведут изыскательскую работу, готовят материалы и обоснования.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год", - цитирует агентство Виктора Каранкевича.

Для справки: Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в I полугодии 2022 года.

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