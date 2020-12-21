Из-за нового типа коронавируса, найденного в Британии, ограничивается авиасообщение с Лондоном. Продолжит ли летать туда «Белавиа»? Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На минувших выходных стало известно, что в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса. Сейчас ученые выясняют все свойства этого штамма. Есть подозрение, что он может распространяться быстрее, чем «классический» коронавирус. Лондон в ближайшее время ждет жесткий карантин, а жители британской столицы уже поспешили уехать уз города и переждать локдаун там, где карантинные меры значительно лояльнее.

Тем временем многие авиакомпании мира объявили о том, что временно приостанавливают полеты в Лондон – до прояснения ситуации с новым видом коронавируса. Есть авиасообщение с Лондоном и у Минска. Авиакомпания «Белавиа» выполнят рейсы в Лондон два раза в неделю. Отменят ли этот рейс?

— Пока мы ничего не меняем и летаем два раза в неделю — по средам и воскресеньям. О каких-либо дополнительных изменениях будем сообщать в соцсетях и на сайте. Отмена выполнения рейсов зависит от запрета авиационных властей страны, в которую летает авиакомпания. Если Великобритания примет решение о запрете, тогда мы не сможем осуществлять рейсы, - цитирует пресс-службу «Белавиа» портал TUT.BY.

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