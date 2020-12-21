Медальон от коронавируса создали французские ученые

Создан прибор, уничтожающий 95% коронавируса в воздухе

Прибор, который может уничтожить до 93,5% коронавирусов в воздухе, создали ученые из Франции. Аппарат похож на медальон, а надевается он на шею, сообщает издание Le Parisien.

Устройство создали на основе противомалярийного прибора. Исследователи определили, что малярийных комаров привлекает запах человека. Специалисты создали устройство, под воздействием которого вокруг человека возникало электрическое поле, молекулы запаха падали на землю, в результате комары не могли найти жертву.

Теперь прибор усовершенствовали для борьбы с SARS-CoV-2. В него добавили озонатор и минерал (какой именно, создатели не рассекретили).

Устройство протестировали в замкнутом помещении с большим количеством коронавирусов. Спустя десять 10 минут оно уничтожило 94% вирусов.

Новинку одобрили в парижском институте Пастера. И хотя проверяли медальон от коронавируса не на тех типах инфекции, которая вызывает заболевание у людей, эксперты уверены, что устройство будет ээффективно и против SARS-CoV-2.

Медальон стоит 79 евро, он может работать 20 часов без подзарядки.

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