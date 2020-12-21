2393 доллара: на экс-посла Беларуси в Аргентине возбудили дело

На экс-посла Беларуси в Аргентине возбудили дело. Фото: скриншот видео

В отношении экс-посла Беларуси в Аргентине 58-летнего Владимира Астапенко уголовное дело возбудила Генеральная прокуратура. Дипломата подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, заявили в Генпрокуратуре 21 декабря.

Напомним, после президентских выборов Астапенко выступил против насилия в отношении протестующих, затем подал в отставку, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 3 ноября Александр Лукашенко подписал указ об оставке посла и лишил его дипломатического ранга. Экс-посол присоединился к Народному антикризисному управлению, куда его пригласил Павел Латушко - тоже бывший дипломат.

Астапенко был послом Беларуси не только в Аргентине, но и в Парагвае, Перу, Уругвае и Чили по совместительству.

В сообщении Генпрокуратуры говорится о том, что на бывшего дипломата поступили материалы из Министерства иностранных дел. Своими действиями Астапенко причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентине, утверждается в информации Генпрокуратуры:

- Подозреваемый завладел 2393 долларами США, что по курсу Нацбанка Беларуси составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях, - уточняет ведомство.

Уголовное дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета для расследования.