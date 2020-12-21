Минчане пытались ночью заблокировать дорогу – их задержала милиция

Задержаны минчане, которые пытались ночью заблокировать дорогу. Фото: скриншот видео ГУВД Мингорисполкома
Двое жителей Минска задержаны за то, что ночью 21 декабря пытались заблокировать дорогу. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
– Около 3 часов 30 минут на ул. Городецкая сотрудниками ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска задержаны двое 24-летних минчан, которые блокировали проезжую часть улицы Городецкая путем выставления на дорожное полотно мусорных контейнеров и ящика с песком. Установлено, что приятели находились в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в МВД.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, сейчас проводится проверка. В ГУВД добавили, что один из задержанных привлекался к административной ответственности по ст.17.3 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) и по ст.10.5 (Мелкое хищение) КоАП Республики Беларусь.
Другой задержанный несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в качестве пешехода.
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