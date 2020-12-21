Российское правительство одобрило кредит на миллиард долларов для Беларуси

Россия выделит Беларуси кредит на сумму в миллиард долларов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Правительство России одобрило проект соглашения о выдаче кредита Беларуси в 2020-2021 годах, его размер составит миллиард долларов. Такое распоряжение подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительство РФ и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», – сказано в документе.

Беларусь получит два транша, которые в эквиваленте составят миллиард долларов. Первый - в 2020-м году, еще 500 миллионов выделят в 2021-м.

Добавим, что в сентябре этого года президент РФ Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко кредит на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Тогда стороны договорились, что на первом этапе в 2020 году Беларусь получит миллиард долларов, из которых половина придется на средства ЕФСР (эту часть республика уже получила в октябре), половина - на межгоскредит. На втором этапе, уже в 2021 году, Беларусь получит остаток денег в размере 500 миллионов.

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