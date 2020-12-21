«Создание экстремистского формирования». Генпрокуратура возбудила дела на членов Координационного совета

Генпрокуратура возбудила дела на членов Координационного совета Фото: Павел МАРТИНЧИК

Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря сообщила о том, что возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета оппозиции: Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Сергея Дылевского и других. Им инкриминируется «создание экстремистского формирования и руководство им, финансирование его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Напомним, за решеткой в следственном изоляторе сейчас находятся Максим Знак и Мария Колесникова, остальные, перечисленные в информации ведомства, - за границей.

Такие выводы Генпрокуратура сделала по данным расследования Следственного комитета. Дела возбуждены по статье 361-1 Уголовного кодекса Беларуси. Наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В то же время СК, по поручению Генпрокуратуры, возбудил в отношении членов КС дело по ст. 357 УК - «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем», добавили в ведомстве.

Еще одно дело возбуждено Генпрокуратурой в отношении основателя фонда помощи By_Help Алексея Леончика - по статье 361-2 за «финансирование деятельности экстремистского формирования».

Фактам «оказания содействия экстремистскому формированию» гражданами Беларуси, лицами без гражданства и иностранцами в Генпрокуратуре обещают дать «принципиальную правовую оценку».

Отметим, что в Координационный совет входит также нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Она рассказала, что напишет книгу о событиях 2020 года в Беларуси >