Лукашенко наградил Караника и Пиневича за борьбу с коронавирусом

Председател Гродненского облисполкома Владимир Караник. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывший и действующий министры здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Дмитрий Пиневич получили награды от Александра Лукашенко.

Караник, занимающий в настоящее время пост председателя Гродненского облисполкома, получил орден Отечества ІІІ степени, в то время как нынешний глава Минздрава Дмитрий Пиневич награжден орденом Почета. Такой указ Лукашенко подписал 21 декабря, сообщили в его пресс-службе.

– Этой награды Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси, – сказано в сообщении.

Тем временем в Минздраве в понедельник, 21 декабря, сообщили, что в Беларуси зарегистрированы 1 893 случая заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в республике выявили 175 тысяч 416 человек с положительным результатом теста на COVID-19.

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