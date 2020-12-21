В 2021 году в Беларуси планируют повысить минималку - на 25 рублей

В 2021 году в Беларуси планируют повысить минималку Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси в 2021 году планируют поднять минимальную заработную плату с 375 до 400 рублей - то есть, на 25 руб. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на ближайшие три года. Документ обнародовало Министерство финансов, сообщает БелаПАН.

Если это произойдет, то по нынешнему курсу, минималка в Беларуси составит 159 долларов.

Расходы бюджета страны на 2021 год сформированы «с учетом проведения последовательной политики по повышению уровня заработной платы», говорится в сообщении.

Рост зарплаты бюджетников всех сфер намечен на 5,4%, если отталкиваться от показателей 2020 года в среднегодовом исчислении. Отметим, что эта цифра сопоставима с уровнем инфляции в официальной статистике.

Также в документе сказано, что в приоритете - поднять зарплату низкооплачиваемых категорий работников в сфере образования и культуры. Это воспитатели детсадов их и помощники, работники музеев, библиотек, местных клубов.