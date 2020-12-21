«Американский солдат» развел доверчивую борисовчанку на 20,5 тысяч долларов

Знакомство в сети с «американским солдатом» обернулось потерей 20,5 тысяч долларов. Фото: скриншот видео МВД

Жительница Борисова лишилась 20,5 тысяч долларов после знакомства в сети с «американским солдатом». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– В конце ноября 33-летняя женщина обратилась за помощью к милиционерам, заявив о мошенничестве. Со слов заявительницы, летом ей пришло сообщение в соцсети от пользователя с иностранным никнеймом. В переписке он представился американским солдатом, который сейчас исполняет интернациональный долг в Сирии, – рассказали в МВД.

Женщина некоторое время переписывалась со своим новым знакомым, у нее возникла симпатия, чем и воспользовался иностранец.

– В частности, собеседник попросил принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. Сам же обещал приехать к возлюбленной позже. Посредник в переписке запросил крупную сумму за доставку посылки. У женщины денег не оказалось, поэтому она оформила два кредита в банке и часть валюты заняла у знакомых, – добавили в пресс-службе.

Всего борисовчанка перевела незнакомцу несколько траншей, не смутили ее даже реквизиты для перевода (они принадлежали банкам соседней страны). То, что ее обманывают, она поняла лишь после очередной просьбы выслать недостающую сумму.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Они также устанавливают личность подозреваемого.

Читайте также:

Новый вид мошенничества в Беларуси: фальшивые «банковские работники» теперь и в Вайбере!

За сутки от них страдают десятки человек - назвав данные своей карты, моментально теряют все деньги (подробности).

Мошенники обманывают жителей Беларуси в интернет-магазинах. В МВД объяснили, как этого избежать

С обманщиками борются и правоохранители, и интернет-площадки, под которые они «косят». Вот что советует милиция, чтобы не попасть впросак (подробности).

Стал известен самый популярный способ мошенничества по СМС в Беларуси

80% пострадавших столкнулись с сообщениями о выигрышах (подробности).