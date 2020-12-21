Доктор Комаровский рассказал, как коронавирус влияет на психику

От депрессии страдают до 30% таких людей, также встречаются случаи попыток суицида. Фото: pixabay

До 30% больных тяжелой формой коронавируса испытывают проблемы с писхикой. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram.

Пользователь попросил медика прокомментировать информацию о том, что пациенты с COVID-19 часто наносят себе вред и нападают на врачей.

По словам Комаровского, от депрессии страдают до 30% таких людей, также встречаются случаи попыток суицида.

– Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире, – добавил доктор.

При этом он уточнил, здесь работают два механизма.

– Во-первых, есть непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока не понятен. А когда этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид, то, естественно, огромное количество людей впадает в депрессию. Во-вторых, проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений ковида. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует, – объяснил Комаровский.

Он отметил также, что негативное влияние телевизора превышает негативное влияние коронавируса на спихику.

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