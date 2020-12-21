Татуировка Ксении Жук из Naviband восхитила пользователей соцсетей

Певица Ксения Жук. Фото: Instagram

Вокалистка группы Naviband Ксения Жук сделала себе татуировку в честь дня рождения, которая символизирует одно из ее желаний.

Свежим снимком артистка поделилась с подписчиками в Instagram.

– Сегодня я загадаю несколько желаний, но одно из них обязательно сбудется, потому как сделала лучшую визуализацию, – подписала фото певица.

На кадрах она позирует в цветочном платье с коротким рукавом, под которым видна ее татуировка – надпись «Жыве Баларусь».

Ксения Жук сделала татуировку в денб рождения. Фото: Instagram

Поклонники тут же отреагировали на пост, оставив комментарии с поздравлениями и пожеланиями того, чтобы мечта певицы сбылась.

«Ксения, с Днём Рождения! Спасибо за космический голос, светлую душу, искреннее сердце и... гражданскую позицию. Крепкого здоровья в эти непростые времена, радости в каждом моменте, настоящей любви и перемен! Всё будет хорошо! Жыве вечна», «Ксюшенька!Милая наша,с Днём рождения! Пусть все твои мечты исполнятся!», «С Днём Рождения! Пусть все мечты сбываются!», «Пусть все сбудется!» – написали поклонники певицы.

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