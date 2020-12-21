Первый энергоблок БелАЭС вновь подключили к энергосистеме Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Белорусской АЭС завершили этап энергетического пуска первого энергоблока, сообщило вечером 21 декабря Министерство энергетики. Турбогенератор вновь подключили к энергосистеме, планируется, что он наберет мощность до 500 МВт. Затем, после получения разрешения Госатомнадзора, должна стартовать опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока.

- Все предусмотренные технические мероприятия и испытания выполнены. Всего проведено 246 испытаний, в том числе - режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля, - рассказали в Минэнерго.

Как уточняется в сообщении ведомства, во время опытно-промышленной эксплуатации предполагают последовательно развить мощность реакторной установки, проводя в то же время испытания.

В дальнейших планах - организация комплексного опробования энергоблока на протяжении 15 дней на номинальной мощности. После всего этого первый энергоблок БелАЭС должен быть принят принят в эксплуатацию, добавили в Минэнерго.

Напомним, на БелАЭС дважды приостанавливали выработку электроэнергии: в ноябре, когда была выявлена необходимость замены отдельного оборудования, и 1 декабря, когда была выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.