Координационный совет отреагировал на заявление Генпрокуратуры о новых уголовных делах

Генпрокуратура возбудила дела на членов Координационного совета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Координационный совет был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса, его участники никогда не призывали к незаконным действиям. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале КС после того, как Генпрокуратура Беларуси возбудила новые уголовные дела в отношении тех, кто входит в это объединение.

– Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней – диалог для разрешения политического кризиса, – сказано в сообщении Координационного совета.

В КС назвали обвинения в свой адрес абсурдными.

– Легитимная власть не нуждается в репрессиях, – добавили там.

Тем временем глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко тоже высказался о возбуждении новых уголовных дел в отношении участников Координационного совета, заявив, что этот шаг политически мотивированный.

– Нелегитимный режим продолжает репрессировать и подавлять проявления любого инакомыслия, – считает Латушко.

В свою очередь ответственный в НАУ по вопросам юстиции Михаил Кирилюк добавил, что возбуждение новых дел – это попытка запугать политиков и гражданских активистов.

– Возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей – не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов. Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном – их нет, – сказал Кирилюк.

Напомним, что Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря сообщила о том, что возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета оппозиции: Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Сергея Дылевского и других. Им инкриминируется «создание экстремистского формирования и руководство им, финансирование его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

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