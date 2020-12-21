Сенат США одобрил новый Акт о демократии для Беларуси. Что сказано в документе?

Сенат США одобрил Акт о демократии для Беларуси - 2020

21 декабря так называемый «Акт о демократии для Беларуси» одобрил Сенат США. Официально документ называется «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), он предполагает возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства, причастных к репрессиям. В ноябре этот законопроект одобрила Палата представителей конгресса США. Сегодня его принял Конгресс США. После этого документ отправится на подпись к президенту США.

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов. Документ должен расширить «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси:

- Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси, — сказано в тексте.

Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

- Признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;

- Призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

- Призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;

- Поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;

- Разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

- Требует от США стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

- Оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.