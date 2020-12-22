Экс-посол в Аргентине объяснил, как потратил деньги, из-за которых на него завели уголовное дело

Владимир Остапенко (на фото он справа) ответил на обвинения. Фото: МИД

- Очень жаль, что сегодня Генпрокуратура не находит более важных дел, чем возбуждение уголовного дела в отношении Астапенко, и не видит поводов для возбуждения уголовных дел по отношению к тем, кто имеет отношение к погибшим, избитым, замученным и всему беспределу, который творится в стране, - рассказал TUT.BY Владимир Астапенко.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Остапенко по ч.1 ст.210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Версия следствия такая: Астапенко использовал 2393 доллара по своему усмотрению и причинил этим ущерб посольству Беларуси в Аргентине.

Владимир Астапенко говорит, что эти деньги он потратил на возвращение из командировки. Посольство купило авиабилеты для Владимира Астапенко, его жены и ребенка для перелета из Буэнос-Айреса через Париж в Минск,

- В тот момент я был еще при должности, исполнял обязанности посла. В полном соответствии с инструкциями МИД по моему указанию посольство приобрело билеты по самой минимальной цене, экономя бюджетные средства, как инструкция и предписывает.

Экс-посол рассказывает, что по инструкции МИД, каждый член семьи, возвращаясь из командировки, может привезти по 80 кг несопровождаемого багажа.

- То есть со мной могли ехать 240 килограммов несопровождаемого багажа. Если бы я это сделал, это стоило бы 10 долларов за килограмм, то есть 2400 долларов. Но я в итоге взял с собой три коробки в качестве сопровождаемого дополнительного багажа в самолет и заплатил 300 долларов. Итого с билетами вышло 2300 долларов. Третий элемент в этой схеме — суточные в размере 50 долларов, а четвертый — это посольство посчитало стоимость проезда двух служебных автомобилей в аэропорт и обратно.

Астапенко говорит, что он изменил маршрут: долетел до Варшавы, а оттуда сам обирался добраться в Минск, без дополнительных расходов.

- Более того, в результате смены билетов конечной точки с Минска на Варшаву, билеты стали дешевле на 180 долларов. И эти деньги трэвел-агентство вернуло в посольство, то есть бюджет был сэкономлен.

В Минск Владимир Астапенко не доехал, но МИД потребовал его вернуть деньги и заявил, якобы дипломат использовал их в личных целях.

- Но я считаю, что использовал их в соответствии с инструкцией — для откомандирования. Я предложил МИД решить этот вопрос в суде, но там не захотели.

Владимир Астапенко был назначен послом в Беларуси в Аргентине в 2018 году. В отставку он подал 23 сентября – в тот день состоялась инаугурация Лукашенко. Тогда посол заявил, что «верит в лучшее для белорусского народа», сообщал TUT.BY. Через месяц Астапенко отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал уволить его из-за нарушения нанимателем законодательства.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко. Экс-посол не согласился с такой формулировкой причины увольнения, и подал на МИД в суд.

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