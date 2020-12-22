В Столинском районе под колеса машины 72-летнего водителя попала мама с девочками-близняшками

Водитель-бесправник сбил пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: МВД.

ДТП с наездом на пешеходов произошло на Столинщине в понедельник, 21 декабря. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе МВД.

Аварию в агрогородке Ольшаны совершил 72-летний водитель «Ниссана». Мужчина не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с двумя девочками. Мама вела близняшек по «зебре», держа обеих за руки.

- Виновник ДТП, 72-летний пенсионер, около 16.20 часов допустил наезд на пешеходов. Водитель не имел права управления транспортным средством. Серьезно пострадала одна из девочек, - рассказали правоохранители.

В аварии мама и одна из девочек не получили травм, другая же девочка сильно травмирована, ей понадобилась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка.

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