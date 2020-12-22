Лукашенко: Одна из наших гордостей – межрелигиозный мир и мы должны его сохранить

Лукашенко заявил, что нужно сохранить межрелигиозный мир. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 21 декабря, провел кадровый день. Он уполномоченного по делам религий и национальностей. Им стал Александр Румак. Лукашенко заявил, что на сегодняшний день важно сохранить одну из гордостей Беларуси – межрелигиозный мир. Его слова приводит БелТА.

- Мы в веру не вмешиваемся, я хочу это еще раз подчеркнуть. В чувства людей мы тоже не вмешиваемся. Но Беларусь надо защитить. Ведь наши верующие живут именно в белорусском государстве. И все лидеры конфессий тоже живут в нем. Я скажу больше, и на этом всегда настаивал: различные общественные организации, среди которых и религиозные, они же действуют на территории Беларуси. И ваша должность (обращаясь к Румаку – Ред.) – ключевая сегодня. Да, мы очень аккуратно подбирали человека на эту должность, - заявил Лукашенко.

По его словам, Румак – человек опытный и понимающий, который равно относится ко всем конфессиям.

- Вы сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с Администрацией президента. И нужно это для того, чтобы не разрушить то, чем всегда мы гордились. А одна из наших гордостей – межрелигиозный мир. И мы должны сохранить его. Но его попытаются разорвать и нарушить. Но этого нельзя допустить, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что нужно уважительно относиться к чувствам верующих.

- Ну вы же видите, что на данный момент происходит в Беларуси. Не будем скрывать, отдельные руководители повели себя, мягко скажем, антигосударственно. Это касается только руководства, я не говорю про обычных людей. Винить их или нет, наверное, это не наш путь…И католики, и православные – наши люди, которые преданны государству. И католики, я подчеркиваю это. И нам надо относиться к людям с большим уважением и не нарушать религиозное чувство. Как только вмешаемся – раним. А этого не должно быть. Нужно подобное жесточайше пресекать. Как пресекать и тех, кто разрушают мирную жизнь, и наносит вред Беларуси, - подытожил Лукашенко.

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