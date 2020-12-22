Беларусь решила сохранить авиасообщение с Великобританией на новогодние праздники

Страны ЕС прервали сообщение с Англией, Беларусь пока сохраняет авиасообщение. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

О том, что Максим Ермолович, посол Беларуси в Соединенном Королевстве, созвонился с белорусскими чиновниками, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в Великобритании, сообщило БелТА.

Так в разговоре с Дмитрием Пиневичем, главой Минздрава, и Алексеем Авраменко, главой Минтранса, посол Максим Ермолович разговаривал 21 декабря. В телефонном разговоре обсуждались актуальные вопросы эпидситуации в Англии, и ее возможное влияние на ситуацию в Беларуси.

- Госорганы Беларуси вместе с посольством республики в Лондоне осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации по ухудшению эпидобстановки в Великобритании и появлению нового коронавируса. В данных условиях авиасообщение между Беларусью и Великобританией в предстоящие новогодние праздники сохраняется, - подчеркнули в пресс-службе заграничного дипучреждения.

Напомним, из-за резкого ухудшения эпидобстановки по коронавирусу в Великобритании и регистрации нового штамма вируса ряд стран Евросоюза и не только ввели запрет на въезд британских граждан и прервали сообщение со страной.

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