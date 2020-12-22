В Минске автомобиль сбил 56-летнего мужчину. Он в больнице

В Минске автомобиль сбил 56-летнего мужчину Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске автомобиль сбил 56-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в понедельник, 21 декабря. За рулем автомобиля «Киа» находился 38-летний водитель. Он двигался по Старовиленскому тракту в сторону улицы В.Хоружей. На нерегулируемом пешеходном переходе авто сбило 56-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу, - пояснили в ведомстве.

Проводится проверка.

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