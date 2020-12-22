Орда: Сегодняшние действия Евросоюза нанесут ущерб простым белорусам

Глава ФПБ заявил, что действия ЕС нанесут ущерб простым белорусам. Фото: БелТА

Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда заявил, что сегодняшние действия Европейского союза нанесут ущерб простым белорусам. В ведомстве намерены передать обращения в международные инстанции против действий ЕС. Об этом сообщает БелТА.

- Сегодняшние действия ЕС нанесут ущерб простым белорусам. Ведь в результате введенных санкций пострадают обычные рабочие. И мы намерены подать обращения в международные организации против действий Европейского союза. Ведь нарушаются права белорусов, один из которых – право на труд и достойный образ жизни. И здесь же какие-то двойные стандарты. С одной стороны, ЕС заявляет о том, что главной ценностью человека являются права, а потом принимает решение, которые эти самые права и ограничивают, - заявил Орда.

По его словам, заводы и организации будут поставлены в такие условия, что вынуждены будут ограничить свою деятельность.

- Отсюда следует, что снизится доход простых работников. Также будут и сокращения. А в чем вина этих людей? В чем вина предприятия? Оно ведь абсолютно ничего не нарушает. Некоторые предприятия попали в санкционный список только из-за того, что производят технику специального назначения. Если следовать логике Евросоюза, то под санкции должны попасть все предприятия, к примеру, Франции, техника которых применялась при разгонах акций «желтых жилетов», - отметил Орда.

Он добавил, что ЕС не учитывает последствий тех решений, которые принимает, для обычных людей.

- Действия Европейского союза выглядят цинично особенно на фоне того, что на данный момент все страны принимают максимум усилий для борьбы с пандемией коронавируса. ООН ведь еще в марте призвала отказаться в подобных условиях от введения санкций, но ЕС этого не слышит, - добавил глава ФПБ.

По словам Орды, в профсоюзы уже обращаются и трудовые коллективы, и работники предприятий, чтобы их права защитили. И права будут защищать.

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