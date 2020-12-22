«За символику в окнах»: Семь человек наказали в Беларуси 21 декабря

По информации СМИ, информацию о «символике» в окнах квартир собирают коммунальники. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что по данным правозащитников в Беларуси только в понедельник, 21 декабря, прошли около 100 судов над протестующими, проинформировало БелаПАН. Речь идет об административных делах против участников протестов. Сообщается также, что в этот день 7 человек были наказаны за размещение в окнах символики.

Самая распространенная статья, которая фигурировала в делах, это статья 23.34 КоАП - нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Еще протестующих судят за мелкое хулиганство - статья 17.1 КоАП Беларуси.

Большинство получили административные аресты на срок от 10 до 25 суток, 26 человек - штрафы.

Но были и закрытые дела. Одно - в Витебске за недоказанностью вины фигуранта, еще одно - Волковысским районным судом. Четыре административных дела в Минске судьи отправили на доработку в милицию, два из них были заведены из-за БЧБ-флагов в окнах квартир, что теперь расценивается как несанкционированное пикетирование.

Еще 6 человек признали виновными за БЧБ-флаги в квартирах и один на крыше частного дома были признаны виновными по статье 23.34 КоАП. Двум из этих обвиняемых дали «сутки» - 10 и 15, еще четырем назначили штрафы до 22 базовых (594 белрубля).

- Одного из фигурантов административных дел оштрафовали за «Погоню» на оконном стекле. При этом мужчина сам вызвал милицию - ему неизвестные разбили окно камнем. Сотрудники, приехав по вызову, составили протокол на заявителя, - рассказали правозащитники.

В БелаПАН уточнили, что по информации агентства, информацию о «символике» в окнах квартир собирают районные ЖКХ и ЖРЭО. Затем руководители выписывают жильцам предписания о необходимости убрать из окон нацсимволику и другие предметы белого и красного цветов.

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