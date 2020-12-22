С 1 января «Беларусбанк» будет брать комиссию за снятие денег в банкоматах еще одного банка

Бесплатно смотреть баланс или снимать деньги с карты "Беларусбанка" все еще можно будет в банкоматах "Белагропромбанка". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что «Беларусбанком» принято решение о вводе комиссии за пользование банкоматами еще одного банка, сообщила пресс-служба финучреждения.

Так «Беларусбанк» исключил из сети банков-партнеров банкоматы «БПС-Сбербанка». Поэтому теперь пользование его банкоматами станет комиссионным.

- С 1 января 2021-го года снять наличные без комиссии по-прежнему можно будет в банкоматах сети «Беларусбанка», а также в устройствах самообслуживания «Белагропромбанка», - прокомментировали в пресс-службе.

Какой будет комиссия, если нужных банкоматов рядом не будет?

За снятие налички с карточки «Беларусбанка» в банкомате «БПС-Сбербанка» - 2,5 процента от суммы (по международным карточкам - минимум 3 белрубля, 3 доллара или 3 евро, 110 российских рублей, по карточкам для использования только в Беларуси - минимально 50 копеек, по кредитным карточкам - минимально 3 белрубля).

За запрос о просмотре баланса: 1 белрубль, 0,5 доллара или 0,5 евро, 35 российских рублей - за одну операцию.

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