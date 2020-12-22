Мэр Минска: Коммунальным службам было поручено организовать дежурства в праздничные дни

Мэр Минска поручил коммунальным службам огранизовать дежурства в праздничные дни Фото: Инна КОРСАК

Мэр Минска Кухарев поручил коммунальным службам организовать дежурства в праздничные дни для обеспечения порядка и бесперебойного функционирования инженерных систем. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- Было поручено коммунальным службам в праздничные дни организовать дежурства, чтобы обеспечить порядок, а также бесперебойное функционирование инженерных систем. Всего за 18 дней декабря в службу 115 поступило 94,3 тысячи заявок от жителей столицы. Из них 64% были переданы в соответствующие службы для исполнения, а 36% носили консультативный характер, - рассказал Кухарев.

Он отметил, что чаще всего обращались в службу по вопросам водоснабжения, электроснабжения, отопления, а также санитарного состояния. Кухарев подчеркнул, что нужно внимательно рассматривать каждую из заявок и оперативно реагировать на них.

Мэр Минска затронул и торговлю в предновогодние дни. По его словам, она должны быть обеспечена на должном уровне.

- Нужно завершить проверку всех тех мест, где запланированы гуляния. Это касается и учреждений Минска. Также необходимо поддерживать порядок, - подчеркнул Кухарев.

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