Глава Минэнерго Беларуси: Переговоры по газу еще не завершены

В Минэнерго считают, что скоро будут названы условия газовых поставок России в Беларусь. Фото: pixabay.com.

Во время пресс-конференции министр энергетики Беларуси рассказал, как продвигается «газовый вопрос», сообщает телеграм-канал ведомства.

Так до конца года должны быть определены условия поставок газа и его транзит по Беларуси с 1 января 2021-го года. По словам, Виктора Каранкевича договоренность об условиях и цене должна быть достигнута уже в самое ближайшее время, на неделе с 21 по 27 декабря 2020-го года.

- Переговоры еще не завершены, они проводятся. Очередной раунд запланирован на этой неделе, - пояснил глава Минэнерго.

И добавил, что по его предположению, после этого этапа переговоров будут обрисованы конкретные результаты, о которых уже «можно будет говорить».

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