Стало известно, в каких областях более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями Фото: Инна КОРСАК

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что в некоторых областях Беларуси уже более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями. Об этом сообщает БелТА.

- Мы наблюдаем за тем, что уже больше недели в некоторых регионах, среди которых Могилевская, Витебская и Брестская, не растет число пневмоний. Исходя из этого, нет необходимости держать тот коечный фонд, который был сформирован для пациентов с коронавирусом. В больницах данных регионов уже постепенно возобновляется режим работы. Что касается других регионов, то по ним пока торопиться не стоит, - заявил Пиневич.

По его словам, уже после выходных дней можно будет выносить рекомендации в целом по стране.

- Сейчас нужно пережить выходные дни, а уже потом оценивать ситуацию. Собственно, так мы обычно и делаем. И уже исходя из нее (ситуации – Ред.) будем выносить рекомендации для регионов и в целом по стране, - отметил глава Минздрава.

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