Минобороны Беларуси из-за коронавируса продлил призывную кампанию до 1 января 2021 года

Не все призывники успели пройти медосвидетельствование в армию, а некоторые заболели и отправились на самоизоляцию, пока ждали отправку в войска. Фото: телеграм-канал Минобороны.

О том, что в Беларуси из-за ситуации с COVID-19 продлена призывная кампания, проинформировали БелТА в отделе призыва главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Миноброны.

Так по словам Андрея Мурашова, консультанта отдела призыва, не все призывники смогли пройти медосвидетельствование. Это связано с тем, что многие медучреждения перепрофилированы под «ковидных» пациентов и на борьбу с COVID-19. Процесс будет завершаться.

- Есть и определенное количество граждан, которых призывные комиссии признали годными к службе в армии, однако они заболели и предоставили в военкоматы больничные листы, некоторые находились на самоизоляции, для них отправка в войска была отложена, - пояснил представитель Минобороны.

Призывную кампанию планируется завершить в ближайшие 2 недели. Напомним, президентским указом она была продлена до 1 января 2021-го года. За это время отправят в армию тех, для кого призыв по каким-то причинам затянулся.

- Все призывные мероприятия будут далее проходить планово. Военнослужащие нового пополнения по прибытии принесут военную присягу. Срок службы для них будет исчисляться со дня отправки в войска, - уточнил Мурашов.

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