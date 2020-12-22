Врачи рассказали, как избежать отравлений в новогодние праздники

Врачи рассказали, как можно избежать отравлений в новогодние праздники Фото: Инна КОРСАК

Врачи рассказали, как можно избежать отравлений в новогоднюю ночь. По информации медиков, более половины отправлений происходит по причине хранения и употребления в пищу блюд, которые остались с новогоднего стола. Об этом сообщает БелТА с ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

- При покупке продуктов для рождественского и новогоднего стола необходимо обращать внимание на сроки годности, а также на упаковку. Не стоит брать те товары, у которых упаковка нарушена или же на ней отсутствует маркировка. Это же относится и к консервам, - говорится в сообщении.

При приготовлении праздничных блюд, медики рекомендуют проводить термическую обработку пищи.

- Если проводить термическую обработку пищи, то это позволит различным возбудителям инфекционных заболеваний погибнуть. Важно помнить и о том, что нужно поддерживать в чистоте кухонный инвентарь, использовать различные разделочные доски для разных групп продуктов. Это, к слову, относится и к ножам, - написано в сообщении.

Что касается салатов, изделий из мяса и рыбы, то врачи рекомендуют готовить их в небольших количествах.

- Помните и о том, что спиртные напитки не стоит покупать с рук и в сомнительных местах. Не следует и злоупотреблять количеством алкоголя в праздничные дни, - посоветовали врачи.

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