В ВОЗ рассказали, что им известно об опасности нового штамма COVID-19

В ВОЗ заявили, что у них нет доказательств того, что новый штамм коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания. Фото: pixabay.com.

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что известно о новом штамме коронавируса, пишет tut.by со ссылкой на Reuters. Мутировавший вирус был сначала выявлен в Великобритании, а недавно и в заборах у пациентов в Дании, Нидерландах и Австралии.

Так по словам Райана, у ВОЗ нет исчерпывающей информации или доказательств того, что новый штамм коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания. Также нет необходимости менять стратегию борьбы с «ковидом»: «Правила не меняются вне зависимости от разновидностей коронавируса», - добавил чиновник ВОЗ.

Также директор программы по ЧС в области здравоохранения заметил, что некоторые государства смогли в режиме реального времени отследить мутацию вируса. И это по его словам является позитивным событием в глобальном здравоохранении. Как нет и ничего чрезвычайного в самом факте появления нового штамма коронавируса.

- Важно обеспечивать прозрачность (происходящего - Ред.), очень важно рассказывать общественности. Но также важно понять, что это нормальная часть эволюции вируса, - прокомментировал Майкл Райан.

Однако говоря о введении некоторыми государствами ограничений на поездки, он подчеркнул, что возможно проявление излишней осторожности при оценке рисков.

Напомним, ранее ВОЗ заявлял, что новый штамм COVID-19 распространяется быстрее «старого вируса» и является более заразным.

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