Видеофакт. В Китае запустили новуйшую ракету-носитель с 5 спутниками на борту

Китайские ракетостроители хотят, чтобы их ракета в будущем поднимала на орбиту больший груз. Фото: CNSA.

О том, что Китай успешно запустил на орбиту новейшую ракету-носитель Long March 8, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу Национального космического управления Китая (CNSA).

Известно, что в космическое пространство отправилась новейшая ракета-носитель с пятью спутниками на борту, которые она успешно вывела на орбиту.

Ракета стартовала с китайского космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) во вторник, 22 декабря, около 12.40 часов по пекинскому времени.

Характеристики ракеты впечатляют: 50,3 метра - общая длина, взлетная масса - 356 тонн. Максимальная грузоподъемность Long March 8 - груз массой до 4,5 тонн. Однако китайские ракетостроители собираются модернизировать ракету в будущем, чтобы увеличить ее грузоподъемность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорус Олег Новицкий снова летит в космос в апреле 2021 года.

Это будет уже третий полет белорусского космонавта (подробности).

Лукашенко хочет участвовать в строительстве российского космодрома Восточный.

Об этом он говорил во время встречи с Путиным (подробности).