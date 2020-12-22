Около 460 фур 22 декабря ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой

Около 460 фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой Фото: Оксана БРОВАЧ

Во вторник, 22 декабря, около 460 фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. Информация была размещена на сайте Государственного таможенного комитета.

В пункте пропуска «Котловка» выезда ожидают более 150 автомобилей, в «Беняконях» - около 210. А в «Каменном Логе» - более 100.

Также очередь наблюдается и на границе с Латвией. В пункте пропуска «Григоровщина» собралось более 130 фур, в «Урбанах» - более 140.

Напомним, что 21 декабря Александр Лукашенко назначил нового главу Государственного таможенного комитета. Им стал Владимир Орловский. К слову, должность была вакантной на протяжении месяца.

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