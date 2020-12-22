Лукашенко рассказал о массовой вакцинации от коронавируса в Беларуси

Лукашенко назвал, какой этап будет следующим в борьбе Беларуси с коронавирусом. Фото: БелТА.
О том, что массовая вакцинация от короноавируса населения Беларуси станет следующим этапом в противостоянии пандемии COVID-19 заявил Александр Лукашенко, пишет БелТА.
Во вторник, 22 декабря, он сказал это на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства зарубежных вакцин.
По словам Лукашенко, сейчас на борьбе с ликвидацией вспышки коронавируса сосредоточено внимание всего мира. Все страны принимают, по его словам, беспрецедентные меры и Беларусь здесь не является исключением.
Начиная совещание, Лукашенко напомнил, что последние две недели вопросы выявления и лечения в Беларуси «ковидных» пациентов регулярно рассматриваются на правительственном уровне. Но сейчас на повестке - другой вопрос.
- Я пригласил вас для того, чтобы обсудить следующий этап противостояния глобальной болезни - массовую вакцинацию населения в целях выработки так называемого коллективного иммунитета, - объяснил Лукашенко.
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