В Плещеницах автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину. Фото: скриншот с видео МВД

В Плещеницах автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

- Инцидент произошел во вторник, 22 декабря на трассе Р63 Борисов-Ошмяны. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Нива» находился 49-летний водитель. Он ехал в сторону Борисова и сбил насмерть 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, - пояснили в ведомстве.

Женщину спасти не удалось. От травм она скончалась на месте случившегося.

Причины и детали ДТП устанавливаются.

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