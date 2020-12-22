Лукашенко сказал, кто в Беларуси получит свободный доступ к вакцине от коронавируса

Лукашенко пообещал, что каждый человек в Беларуси получит свободный доступ к вакцине от коронавируса. Фото: БелТа.

Во время совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет обеспечена вакциной от коронавируса, сообщило БелТА. Также Лукашенко подчеркнул, что каждый человек в Беларуси получит к вакцине от COVID-19 свободный доступ.

Это, по его словам, произойдет независимо от того, в какие сроки будет налажено производство вакцины в стране.

- Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало - страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ, - пообещал Лукашенко.

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