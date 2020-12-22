Лукашенко: Вопрос здоровья миллионов людей сегодня переходит исключительно в коммерческую плоскость

Лукашенко заявил, что сегодня вопрос здоровья миллионов людей переходит в коммерческую плоскость. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 22 декабря, проводит совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Во время совещания Лукашенко заявил, что вопрос здоровья миллионов людей на сегодняшний день переходит исключительно в коммерческую плоскость. Его слова приводит БелТА.

- В эту «гонку вакцин» сегодня активно включились почти все страны. Уже идет разработка около 200 потенциальных препаратов. И каждый день мы слышим заявления об успехах, а потом появляются и разоблачения. На сегодняшний день, к сожалению, вопрос здоровья миллионов людей, миллионов жизней и судеб переходит исключительно в коммерческую плоскость. Помимо этого, те страны, которые обладают необходимым научным и производственным потенциалом, в вопросе создания и изготовления вакцин учитывают свои потребности и политические приоритеты, - заявил Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко на совещании также отметил, что массовая вакцинация людей от ковида является важным этапом противостояния пандемии.

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