3 года колонии и штраф получил сельчанин из Чериковского района за пособничество браконьерам с электроудочкой

Обвиняемый обжаловал приговор в областном суде, но его оставили без изменений. Фото: Генпрокуратура Беларуси.

О том, что к трем годам колонии строго режима и крупному штрафу был приговорен житель Чериковского района за пособничество в незаконной рыбной ловле, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

Промышляли браконьеры на реке Сенна, что недалеко от деревни Пильня на Чериковщине. Известно, что 31-летний житель городского поселка Краснополье 26 апреля 2020-го года около 22.00 часов вечера активно помогал им «ловить рыбу». Использовали мужчины запрещенную электроудочку - незаконное орудие лова. Таким способом, они поймали 24 щуки, 138 штук плотвы, 6окуней и одного налима, а также по 4 густера и ельца.

- Прокуратура поддержала в суде гособвинителя по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего обвиняемого. В отношении иных лиц уголовное преследование было прекращено вследствие акта амнистии, - прокомментировали в пресс-службе.

Ущерб окружающей среде был оценен в 51,4 тысячи белорусских рублей. Эта сумма была полностью возмещена еще на стадии предварительного расследования.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам колонии строго режима и штрафу в 100 базовых величин (2700 белорусских рублей). Обвиняемый, не согласившись с таким приговором, обжаловал его. Но Могилевский областной суд оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

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