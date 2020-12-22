В Пружанском районе поезд насмерть сбил 36-летнего мужчину
Фото: Инна КОРСАК
В Пружанском районе поезд насмерть сбил 36-летнего мужчину, который шел вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.
- Удалось установить, что в понедельник, 21 декабря, недалеко от ж/д станции «Оранчицы» поезд Минск-Брест сбил насмерть 36-летнего мужчину. Он шел рядом с железнодорожными путями. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве.
И добавили, что задержка в движении поездов составила 10 минут.
Следователи проводят проверку по данному факту.
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