В Пружанском районе поезд насмерть сбил 36-летнего мужчину Фото: Инна КОРСАК

В Пружанском районе поезд насмерть сбил 36-летнего мужчину, который шел вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что в понедельник, 21 декабря, недалеко от ж/д станции «Оранчицы» поезд Минск-Брест сбил насмерть 36-летнего мужчину. Он шел рядом с железнодорожными путями. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что задержка в движении поездов составила 10 минут.

Следователи проводят проверку по данному факту.

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