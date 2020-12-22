В Витебске будут судить 19-летнего за мошенничество в крупном размере:вот как он обманывал продавцов авто

Парень в Витебске покупал авто с отсрочкой платежа и перепродавал по дешевке. Его будут судить. Фото: Следственный комитет.

19-летний житель Витебска сядет на скамью подсудимых за мошенничество в особо крупном размере. Витебский городской отдел Следственного комитета уже завершил расследование уголовного дела.

Парень обманул как минимум четверых автовладельцев, которые хотели продать свои машины. Это произошло в августе 2020 года. Молодой человек находил объявления о продаже автомобилей на торговой площадке в интернете, созванивался с продавцом и договаривался о встрече. Осмотрев машину, он заявлял, что хочет купить ее, но уговаривал продавца предоставить ему отсрочку платежа. Подписывал договоры займа, купли-продажи, расписки. Машины он сразу же перепродавал по низкой цене.

Всего установлено, что за месяц молодой человек обманул четверых. Ущерб составил 16 800 рублей. Два перепроданных авто в ходе следствия нашли.

-По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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