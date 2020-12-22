С 1 января 2021 в Беларуси вырастет минимальная зарплата. Но ненамного

Минимальные зарплаты в Беларуси увеличатся с начала года.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что с 1 января 2021-го года в Беларуси будет увеличена минимальная заработная плата, проинформировало БелТА.
Так месячную минимальную зарплату решено увеличить до 400 белорусских рублей. На данный момент «минималка» в Беларуси составляет 375 белорусских рублей. Таким образом, ее увеличат единовременно почти на 1 базовую величину - на 25 белрублей.
Напомним, что с 1 января 2021-го года в Беларуси увеличивается на 2 рубля и базовая величина - до 29 белорусских рублей.
Решение о росте минимальной зарплаты приняли в правительстве и закрепили соответствующим постановлением Совмина Беларуси.
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