С 1 января 2021 в Беларуси вырастет минимальная зарплата. Но ненамного

Минимальные зарплаты в Беларуси увеличатся с начала года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что с 1 января 2021-го года в Беларуси будет увеличена минимальная заработная плата, проинформировало БелТА.

Так месячную минимальную зарплату решено увеличить до 400 белорусских рублей. На данный момент «минималка» в Беларуси составляет 375 белорусских рублей. Таким образом, ее увеличат единовременно почти на 1 базовую величину - на 25 белрублей.

Напомним, что с 1 января 2021-го года в Беларуси увеличивается на 2 рубля и базовая величина - до 29 белорусских рублей.

Решение о росте минимальной зарплаты приняли в правительстве и закрепили соответствующим постановлением Совмина Беларуси.

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