Погода в Беларуси на 23 декабря: дождь, снег и даже метель

Погода в Беларуси на 23 декабря Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в среду, 23 декабря, ожидаются дождь, мокрый снег и метель. Об этом сообщает БелТА.

В Беларуси будет преобладать облачная погода. Пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах возможна метель и гололедица. В отдельных районах страы осадки могут быть сильными.

Ветер ожидается южный, но с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду. Однако порывы могут усилиться и до 18 метров в секунду.

Температура воздуха в Беларуси ночью составит от минус 5 до плюс 2. Днем будет от минус 2 до плюс 4, а по западу – до плюс 7 градусов.

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