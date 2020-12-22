В Беларуси изменили правила распределения выпускников: вот как это будет проходить теперь

В порядок распределения выпускников учебных заведений внесли изменения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Национальном правовом портале опубликован текст постановления Совета Министров от 17 декабря, согласно которому вносятся изменения в положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование. Что теперь будет по-новому?

Списки выпускников, которые подлежат распределению, будут формироваться руководством учебного заведения не позднее, чем за два месяца до начала распределения. В списки будут вносить также выпускников, которые получают среднее специальное или высшее образование 1 ступени, отучившихся как минимум половину срока на дневной бюджетной форме обучения.

Первоочередное право в выборе работы будет у выпускников, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, у тех, кто отслужил в армии, в том числе в резерве, и имеет рекомендации от воинских частей на обучение.

Достигшими высоких результатов в учебе признаются те, у кого минимум половина отметок за весь период обучения – выше восьми баллов, а остальные – выше шести. Кроме того, чтобы считаться выпускником с высокими показателями в общественной работе, надо участвовать в органах самоуправления, быть членом молодежных общественных объединений, принимать участие в спортивных соревнованиях, выставках, олимпиадах, конкурсах профмастерства, и так далее.

Если выпускник участвовал в конкурсах научных (творческих) работ, конкурсах технического творчества, олимпиадах по специальности, научно-практических семинарах и конференциях, был автором или соавтором экспонатов научно-технических и творческих выставок или имеет материалы, опубликованные в научных, научно-популярных и учебных изданиях, в том числе и в соавторстве, он признается выпускником с высокими показателями в научно-исследовательской деятельности.

Выпускники, не отработавшие распределение и принятые на дневную бюджетную форму получения образования более высокого уровня, в случае отчисления обязаны в 5-дневный срок обратиться за перераспределением, говорится в документе.

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