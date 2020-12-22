В Жлобине подпольный покер-клуб накрыли, когда клиент пожаловался в налоговую: узнайте, на что он обиделся

Подпольный покер-клуб накрыли после того, как обиженный клиент пожаловался в налоговую. Фото: Следственный комитет.

Расследование уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игрового бизнеса в Жлобине завершило следственное управление УСК по Гомельской области. Пикантность ситуации в том, что подпольный покер-клуб действовал под вывеской… легального покер-клуба. Разница в том, что в клубе спортивного покера, который функционировал при местном баре, игра должна была вестись «на интерес» - то есть, не предполагались денежные ставки и вознаграждения игрокам. На самом деле в заведении проводили покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал 10 процентов от призовой суммы и плату за аренду игровых столов.

-Подпольный покерный клуб работал пять лет. Играть приезжали из разных регионов – установлено более 300 игроков из Гомельской, Могилевской, Минской областей. За это время сменилось несколько номинальных директоров организации, но реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В поле зрения правоохранительных органов покер-клуб попал после того, как обиженный игрок позвонил на горячую линию Министерства по налогам и сборам и пожаловался, что ему не выдали чек, когда он купил игровые фишки в покерном клубе.

-Следствие пришло к выводу, что житель Жлобинского района по предварительному сговору с жителем Жлобина организовал и осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без специального разрешения (лицензии), в результате чего незаконно получил доход в сумме не менее 76 тысяч рублей. Его напарник, действуя на различных этапах совершения преступления как с ним, так и с иным лицом, получил доход в сумме не менее 80 тысяч рублей, - рассказала Мария Кривоногова.

Обоих мужчин обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

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