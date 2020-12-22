В Ольшанах жестко сбили шестилетнюю девочку: ДТП попало на видео.

Трагедия случилась 21 декабря в 16.20 в Ольшанах – это в Брестской области, на юге Беларуси. Мама с дочками-близняшками подошла к пешеходному переходу, держа их за руки. Одна подъехавшая машина остановилась, и мама с дочками начали переходить дорогу. В это время с другой стороны на скорости ехала другая машина, которая на полном ходу сбила одну из дочек. От удара девочка отлетела на несколько метров.

Как установили сотрудники ГАИ, автомобилем Nissan управлял 72-летни водитель. Он не имел прав управления автомобилем.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.